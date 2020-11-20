Kabızlık çocuğun büyümesini engelleyebilir

Çocuklarda kabızlığın sık rastlanan bir rahatsızlık olduğunu belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, normal gibi görülen ve zamanla düzelir düşüncesiyle tedavisi ertelenen bu rahatsızlığın, erken tedavi edilmemesi durumunda yara ve kanama, altına kaçırma, hatta büyüme ve gelişmede duraksama gibi komplikasyonlara neden olabildiği konusunda uyarılarda bulundu. Kabızlık sorunun farklı nedenleri olabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Korkmaz, küçük çocuklarda, yeterince anne sütü alamama ve mama ile beslenme, ek gıdaya başlama, anüs çevresi pişik ve abse gelişmesi, geçirilen enfeksiyonlar, büyük çocuklarda oyuna dalıp tuvaletini tutma, okulda veya kreşte tuvaletini yapamama, kuru ve lifsiz gıda tüketimi kabızlık nedenleri arasında olabileceğini belirtti. Ebeveynlerin çocukların tuvalete çıkma sıklığına dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Korkmaz, zamanında etkili bir tedavi yapılmaması problemin katlanarak büyüyebileceğini ve neden olduğu komplikasyonlarla tedavinin hem uzun hem de çok zor hale gelebileceğini ifade etti.

