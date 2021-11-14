Kabak çekirdeğini fazla kavurmayın

Erkeklerde prostat kanserini önleyen kabak çekirdeği, kabuğuyla birlikte tüketildiğinde, daha çok kadınlarda görülen demir eksikliğine çare oluyor. Kabak çekirdeği yağı, E vitamini (bilhassa gama-tokoferol) bakımından çok zengin, ayrıca A ve B vitaminleri, fitosteroller içerir. Ayrıca kukurbitin adı verilen bir aminoasit taşıyor. Dolayısıyla kavrulan kabak çekirdeklerinde bu amino asidin önemli ölçüde kayba uğraması söz konusu. Kabak çekirdeği çinko ve selenyum gibi sağlığımız bakımından önemli, özellikle bağışıklık sistemi üzerinde etkili mineraller için de iyi bir kaynak sayılabilir. Yağının prostat büyümesini önlediği bilinen bir gerçektir. Büyümüş prostat bezinin tekrar eski ölçüsüne dönmesi söz konusu değildir, ama dihidrotestosteronu baskıladığından, prostat bezinin daha da büyümesini engeller, hastanın üriner şikayetlerini hafifletir. Uzmanlar kabak çekirdeğinin fazla kavrulmamasını öneriyor. Yapılan araştırmalar, kavurma işlemi sırasında çekirdeğin içindeki uçucu bileşenlerin oranlarının değiştiği ve faydasının azaldığını ortaya koyuyor.