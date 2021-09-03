VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
81 il valiliğine gönderildi! İşte ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' genelgesi
5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
ABD'nin 20 yıllık üssü Taliban'ın karargâhı oldu!
Komşudan ''zorunlu askerlik'' adımı!
İBB'den zam için ''olağanüstü'' toplantı çağrısı!
Türkiye ile imzaları attılar! ''11 yıldır bu anlaşmayı bekliyorduk''
'Hudut namustur' pankartı açan genç konuştu
ABD'yi sel vurdu: 45 can kaybı
Eski CHP'li yüzünden gazeteci Sak'a hapis
İklim ve korona virüs "kahve"yi vurdu
Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin aşı açıklaması... Aşılar delta varyantına karşı etkil...
Meteoroloji bölge bölge uyardı
ABD'den net mesaj: şartları sağlaması lazım
İngiliz bakanın röportajında dikkat çeken detay
Anne olmak istiyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Eylül
Egzamanın çözümü hevhulma otu
Çocuğun okul kaygısını oyunla giderin
İyi bir duruş omurga sağlığını korur
Horlama uyku apnesi habercisi
Sever hastalığı spor yapan çocukları seviyor
Meteoroloji'den 2 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Beyaz Saray'dan 'Taliban'a yönelik yaptırım açıklaması
03 Eylül 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 08:30:00

İyi bir duruş omurga sağlığını korur

ABONE OL

Pandemi sürecinde pek çok kişi evden çalışma sistemine geçti. Evde çalışmayla birlikte hareketsiz geçirilen zaman arttı ve birçok kişi belirli omurga problemleri yaşamaya başladı.

Pandemi sürecinde pek çok kişi evden çalışma sistemine geçti. Evde çalışmayla birlikte hareketsiz geçirilen zaman arttı ve birçok kişi belirli omurga problemleri yaşamaya başladı. Yaşanılan bu problemler kişileri hem fiziki hem de mental olarak etkilediği gibi yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Sağlıksız bir omurganın vücudun çeşitli bölgelerinde fonksiyon azalmasına ve dejenerasyona yol açabileceğini Uzm. Fzt. İbrahim Bulut "İlk olarak otururken, yürürken veya ağırlık kaldırırken iyi bir duruşa sahip olmamız gerekiyor. İyi bir duruşun omurganın sağlıklı eğriliğini korumak için çok önemlidir" dedi. Uzm. Fzt. Bulut, "Bir masada çalışırken boynunuz dik, omuzlarınız arkada ve karın bölgenizi sıkı tutmak, omurganızı düz tutmaya ve yanlış hizalanmasını önlemeye yardımcı olacaktır" diyor. Toplam oturma süremizi azaltmak da omurga sağlığımız için büyük önem taşıyor. Saatlerce oturmak omurganızın sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Alt omurgalarımızın diskine uygulanan basıncın oturma pozisyonunda ayakta durma pozisyonuna göre 3 kat daha fazla olduğunu anlatan Uzm. Fzt. Bulut, hareketin omurgamızı ve bizi sağlıklı tuttuğunu, bu nedenle sık sık mola vermenin, ev içinde yürüyüşler yapmanın faydalı olacağını belirtiyor.

Etiketler : omurga sağlığı iyi duruş Fzt. İbrahim Bulut
Yeğenlerim için çalışmam lazım

Yeğenlerim için çalışmam lazım
Bodrum'dan İstanbul gecelerine

Bodrum'dan İstanbul gecelerine
1500 kişilik coşku

1500 kişilik coşku
‘Son Yaz'ın Sare'si

‘Son Yaz'ın Sare'si
‘Teşkilat'ın setine dönüyor

‘Teşkilat'ın setine dönüyor
Kardeşinin yokluğuna dayanamıyor

Kardeşinin yokluğuna dayanamıyor
Tiyatroyla dönüyor

Tiyatroyla dönüyor
İlk kare

İlk kare
Aşure dostluğu

Aşure dostluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER