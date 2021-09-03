İyi bir duruş omurga sağlığını korur

Pandemi sürecinde pek çok kişi evden çalışma sistemine geçti. Evde çalışmayla birlikte hareketsiz geçirilen zaman arttı ve birçok kişi belirli omurga problemleri yaşamaya başladı. Yaşanılan bu problemler kişileri hem fiziki hem de mental olarak etkilediği gibi yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Sağlıksız bir omurganın vücudun çeşitli bölgelerinde fonksiyon azalmasına ve dejenerasyona yol açabileceğini Uzm. Fzt. İbrahim Bulut "İlk olarak otururken, yürürken veya ağırlık kaldırırken iyi bir duruşa sahip olmamız gerekiyor. İyi bir duruşun omurganın sağlıklı eğriliğini korumak için çok önemlidir" dedi. Uzm. Fzt. Bulut, "Bir masada çalışırken boynunuz dik, omuzlarınız arkada ve karın bölgenizi sıkı tutmak, omurganızı düz tutmaya ve yanlış hizalanmasını önlemeye yardımcı olacaktır" diyor. Toplam oturma süremizi azaltmak da omurga sağlığımız için büyük önem taşıyor. Saatlerce oturmak omurganızın sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Alt omurgalarımızın diskine uygulanan basıncın oturma pozisyonunda ayakta durma pozisyonuna göre 3 kat daha fazla olduğunu anlatan Uzm. Fzt. Bulut, hareketin omurgamızı ve bizi sağlıklı tuttuğunu, bu nedenle sık sık mola vermenin, ev içinde yürüyüşler yapmanın faydalı olacağını belirtiyor.

