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20 Haziran 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 08:30:00

İşte kısıtlama ve varyanta karşı çare

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Deniz Odabaş: “Aşılama çok iyi gidiyor. İki doz aşılama yüzde 50'nin üzerine çıkınca biraz rahatlarız. Temmuz ortasına kadar kısıtlamaları sürdürmeliyiz.”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, AKŞAM'a yeni normalleşme ile aşılama sürecini değerlendirdi. Odabaş aşılama hızının Türkiye'de yüksek olmasına karşın ikinci doz aşılama oranının yüzde 20 -25 arasında olduğunu belirterek asıl hedefin ise yüzde 50- 55 arasında olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

YOLUN YARISINDAYIZ

"Aşılama oldukça iyi gidiyor. Bu sevindirici. Fakat 2 doz aşı olanların oranı çok önemli. Ancak toplumsal bağışıklık düzeyine henüz erişmedik. İki doz aşılama oranımız İngiltere ve İsrail gibi yüzde 50'nin üzerine çıktığı anda biraz rahatlayabileceğiz. 2'inci doz aşı oranımız şu anda % 20-25 arasında. Yolun yarısındayız. İkinci doz aşıların %50'ye ulaşması halinde normale dönmek daha uygun olur. Temmuz ortasına kadar kısıtlamaları sürdürmeliyiz."

Delta varyantına karşı en etkili tedbir hızlı aşılama

İlk kez Ekim 2020'de Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı İngiltere'de en yaygın virüs haline gelmesi nedeniyle endişe yaratıyor. Uzmanlar, Türkiye'de de görülen Kovid-19 varyantlarının dikkatle izlenmesinin önemine dikkati çekiyor. Acıbadem Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının beklendiğine işaret ederek şöyle konuştu:

Tedbirlere devam

"Aşılamada istenen hedefe ulaşmak için geçen süre uzadıkça yeni mutasyonların ortaya çıkması kaçınılmazdır. O nedenle tüm dünyada aşılama, eşit oranda ve hızla yapılmalıdır. Delta varyantının yayılımı artarsa salgında 4. dalga gelir. Varyantın Türkiye'de yayılması da olası bir durum. Yeni varyantlardan korunmak için aşılanmış olunsa dahi kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve mesafeden taviz vermemek gerekir. Delta varyantında BioNTech aşısının etkinliği yüzde 96 dolayında. "

Etiketler : Prof. Dr. İftihar Köksal virüs varyant aşı kısıtlama
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