İşte güncel koronavirüs vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.