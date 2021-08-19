VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
19 Ağustos 2021 Perşembe 12:03:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 12:10:00

İşte güncel koronavirüs vaka haritası

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7-13 Ağustos Kovid-19
‘Setlere zamanım yok'

‘Setlere zamanım yok'
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
Polis olacak

Polis olacak
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Yıldız Tilbe üçledi!

Yıldız Tilbe üçledi!
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu
Babamın soyadını kullanma artık

Babamın soyadını kullanma artık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER