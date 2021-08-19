İşte güncel koronavirüs vaka haritası
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. pic.twitter.com/x7pzQcTcIf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021