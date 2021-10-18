Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen korona vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre, vaka sayısı İstanbul'da 274.98, Ankara'da 356.49, İzmir'de 48.95 oldu. Bu sayılar önceki hafta İstanbul'da 252.11, Ankara'da 363.69, İzmir'de 47.01 olmuştu. En çok vaka görülen il, 551.76 ile Zonguldak oldu. Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il; Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu. Bu kentlerden 8'i Karadeniz Bölgesi'nde yer aldı.

AYDA EN AZ 6 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Giresun'da vaka oranı 230.21'den 394.01'e, Ordu'da 330.97'den 459.68'e, Kastamonu'nda 445.83'den 538.56'ya, Çorum'da 351.05'den 436.31'e, Samsun'da 338.33'ten 413.18'e, Tokat'ta 386.04'den 459.81, Amasya'da 228.62'den 297.47'ye, Karabük'te 341.91'den 408.02'ye yükseldi. Vaka sayıları Rize'de 399.29'dan 392.61'e, Gümüşhane'de 220.18'den 211.01'e, Bayburt'da ise 220.97'den 179.47'ye geriledi. Prof. Dr. Faruk Aydın, "Günde 200 ölüm, ayda 6 bin insan demek. Kapanma olanağı yok ama Karadeniz için ek tedbir gelmeli" dedi.