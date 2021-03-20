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20 Mart 2021 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 07:00:00

İştahsız çocuğa yemeyi sevdirecek 10 öneri

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Çocuğunuzdaki iştahsızlığın nedenlerini tespit edip doğru yöntemleri uygulayarak bu problemden kurtulmanız mümkün.

Çocukluk döneminde sıkça rastlanan iştahsızlık, beslenme reddi pek çok ailenin ortak sorunu. Çocuğunuzdaki iştahsızlığın nedenlerini tespit edip doğru yöntemleri uygulayarak bu problemden kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Makbule Eren "Gece beslenen, yatmadan kısa süre önce beslenip gece boyu reflü yaşayan çocuklar, geniz eti, alerji, burun tıkanıklığı olan ve bunlara bağlı olarak gece sık uyanan, sabah yorgun kalkan çocuklar sabah kahvaltısını iştahla yemeyebilirler. Bu nedenlerin araştırılması gerekir. Ya da uyku düzeni bozulup her zamankinden erken kalkmak zorunda kalmış ise kahvaltı istemeyebilir. Okula başlama dönemlerinde bu gibi sorunlar olabilir" dedi.

ÖNERİLERE KULAK VERİN

Çocuğunuzun iştah durumuna anlayış gösterin. Açlık ceza olmasa da, yemeyen aç kalabilir.

Öğünlere düzenli olarak uyun. Ancak öğünlerin saatleri esnek olabilir. İlla herkes kahvaltıyı 08.00'de yapmaz. Saat 10.00'da yapar ama kahvaltı ile başlar.

Yeni lezzetlere alışmak için zaman gerektiğini unutmadan sabırlı olmak gerekir.

Beslenmeyi eğlenceli ve zevkli kılın.

Alışverişte çocuğunuzun besin seçmesine izin verin, yönlendirin.

Örnek olun.

Yaratıcı olun.

Yemeğe odaklanın (Beslenme sırasında TV ve oyundan kaçının).

Tatlı ve şekerler ile ödül vermeyin. Sevgi, endişeler ve mazeretler beslenme sırasında hata yapmayı gerektirmez.

Ne ile ne kadar beslendiğinin yanında nasıl beslendiğinin de önemli olduğunu ve beslenmenin bir davranış şekli olduğunu, temellerinin daha bebeklik döneminde tamamlayıcı gıdaya başlarken atıldığını unutmamak gerekir.

Etiketler : çocuk yemek öneri
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