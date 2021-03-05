İştahsız çocuğa yemek yedirmenin kolay yolu: OYUN OYNAMAK

Uzman Psikolog Begüm Özkaya, "Özellikle 8-9 aylıktan okul çağına kadar uzanan dönemde, anne-babalar en çok çocuklarının iştahsız olmasından yakınıyor. Çocukların aşırı yorgun ve uykulu oldukları zaman iştahları olmadığı için yemek saatlerini ona göre düzenlemek gerekmektedir. Sofraya oturmadan önce çocuğunuzla oyun oynayın. Oyun sayesinde neşelenen çocuk yemekten daha fazla keyif almaya başlar. Yemek aralarında çocuğunuza şeker, çikolata, pasta, meyve suyu gibi şekerli yiyecek ve içecekleri kesinlikle vermeyin" dedi. İştahsız çocukları için anne ve babaların ne yapması gerektiği konusunda da bilgi veren Özkaya şunları söyledi: "Öncelikle çocuğunuzun sağlıklı gelişmesi için çok yemesi gerekmez, dengeli beslenmesi yeterli olacaktır. Çocuklar anlatılanı değil, gördüğünü taklit eder. Bu yüzden anne-baba ve bakıcı gibi çocuğun bakımından sorumlu kişilerin kendi beslenme davranışlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Çocuğunuzu diğerleriyle karşılaştırmayın, her bünyenin gereksinimi ve büyüme hızı farklıdır. Çocuğunuzu hiçbir konuda başkaları ile kıyaslamayın. Aç olan çocuk eninde sonunda yemek ister, onun kendisinin aç olduğunu fark etmesine izin verin."

