VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi
Deprem bölgelerinde 345 çadır kent ve 305 konteyner kent kuruldu
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama
Finlandiya'nın NATO üyeliği Türkiye'nin açık kapı politikasına desteğinin göstergesi oldu
Fransa merkezli STK gemisi Akdeniz'de 440 düzensiz göçmeni kurtardı
Sigorta sektörü, 76 milyar lira deprem hasarı ödemesi yapacak
05 Nisan 2023 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 10:30:00

İspanya'da yaklaşık 800 bin kişi ameliyat için sıra bekliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede Aralık 2022 itibariyle yaklaşık 800 bin kişinin ameliyat olmak için sıra beklediğini açıkladı.

Bakanlık, ülkede her geçen gün daha da artan ameliyat kuyruklarıyla ilgili son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre Aralık 2022'de bir yıl öncesine oranla 86 bin 781 artışla 793 bin 521 kişinin ameliyat olmak için hastanelerde sıra beklediği ve bunun şimdiye kadar açıklanan en yüksek rakam olduğu bildirildi.

Ülkede, ameliyat için ortalama bekleme süresinin 122 gün olduğu bildirildi.

Bu sayının Aralık 2021'de 121 gün, Haziran 2022'de ise 113 gün olduğu hatırlatıldı.

Mevcut durumda hastaların yüzde 22'sinin en az 6 ay ameliyat olmak için beklediği bilgisi paylaşıldı.

En fazla beklenen ameliyatların plastik cerrahi (242 gün) ve beyin cerrahi (203 gün) olduğu, yoğunlukların en çok Katalonya, Endülüs, Madrid ve Valensiya bölgelerinde görüldüğü belirtildi.

Diğer yandan istatistiklere göre ülkede her bin kişiye düşen 85 hastanın yüzde 56'sının uzman bir doktora görünebilmek için 60 günden fazla randevu sırası beklediği ifade edildi.

İspanya'nın 17 özerk yönetiminin birçoğunda sıklıkla greve giden veya gösteriler yapan sağlık sektörü çalışanları maaş artışı taleplerinin yanı sıra personel eksikliğinden ve yoğun çalışma saatlerinden şikayet ediyor.

Etiketler : ispanya ameliyat sağlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX