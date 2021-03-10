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10 Mart 2021 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 13:30:00

İşlenmiş gıdaların içindeki tuz böbreğe zararlı

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Uzmanlar, işlenmiş gıdalardaki yüksek tuz oranının böbrek sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Sedat Üstündağ, bu tarz yiyecekleri fazla tüketenlerin, önce böbreğin sonrasında da tüm vücudun işlevinin bozulmasına neden olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Üstündağ, şöyle konuştu: "Bilimsel çalışmalara göre bir günde 10 birim tuz tüketiyorsak bunun 1 birimi sofrada kullandığımız tuzdur. Bunu kullanmasak yüzde 10 azaltmış oluyoruz. 2 birimi yemekler pişirilirken içine eklenen tuzdur, geri kalanı yiyeceklerin içindeki tuzdur. Yani yüzde 70'i yiyeceklerin içindeki sodyum olarak karşımıza çıkar. Elmanın içinde, yumurtanın içinde, sütün içinde sodyum vardır. 100 gram yumurtada 55 miligram sodyum vardır. Yani yiyeceklerin içerisinde bizim vücudumuzun ihtiyacını karşılayacak kadar sodyum vardır. Ama ne zamanki işlenmiş gıda kullanmaya başlarız işte o zaman fazladan sodyum almaya başlarız. Sonra böbreği zorlamaya başlarız ve sodyumu vücutta biriktirmeye başlarız. 100 gram parmesan peynirinde 20, 100 gram kaşar peynirinin içinde 5 gram tuz vardır."

Etiketler : tuz sedat üstündağ böbrek hastalıkları
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