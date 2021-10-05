İşitme kaybı tedavisinde erken aksiyon önem taşıyor

Uzmanlar yenidoğan işitme taraması programı ile implant ameliyatının 1 yaşa kadar düştüğünü belirterek, erken işitme ve erken rehabilitasyonda bu çocukların yaşıtları gibi dil gelişimi gösterdiklerini ifade etti. Klinik Odyoloji Uzmanı Rasim Şahin, çok ileri derecedeki işitme engelli çocukların işitme cihazıyla çok sınırlı bir gelişim gösterebildiğini aktararak, "Bu çocuklar ancak dudak okuyarak iletişim kurabiliyor, normal okullara kabul edilmiyor, işitme engelliler okullarına gitmek zorunda kalıyordu. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın yenidoğan işitme taraması programı ile implant ameliyatı 1 yaşa kadar düştü. Erken işitme ve erken rehabilitasyonda bu çocuklar yaşıtları gibi dil gelişimi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

