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17 Kasım 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 08:30:00

İşitme kaybı okul başarısını düşürür

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Çocuklara okul başarısının düşmesi, içe kapanması işitme kaybı belirtisi olabilir.

Çocuklara okul başarısının düşmesi, içe kapanması işitme kaybı belirtisi olabilir. KBB Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata, bebeğin normal işitmeye sahip olmasının konuşması ve dil gelişiminin yaşıtlarıyla aynı seviyede olmasını sağladığını belirterek, işitme kaybının tespiti ile erken cihaz uygulamasının çocuğun sosyal geriliğini önlemede çok önemli olduğunu kaydetti. Çocuklarda işitme kaybının sonradan da olabildiğini söyleyen Nurdoğan Ata, "Bebeklerde sese tepki vermeme, gürültü ile irkilmeme, gürültü ile uyanmama, konuşma gecikmesi gibi durumlarda işitme azlığından şüphelenmek gerekir. Okula giden çocuklarda okul başarısının düşmesi ve çocuğun içe kapanması işitme kaybı belirtisi olabilir. Sonradan gelişen işitme kayıplarının nedenleri arasında gürültü, genetik nedenler, ilaç toksisitesi, menenjit ve kabakulak enfeksiyonları, travmalar, kulak enfeksiyonları, kulak zarı deliği, orta kulakta sıvı birikmesi sayılabilir. Enfeksiyonlardan kabakulak ve menenjit sinirsel hasar ile işitme kaybı yapmaktadır. Aşılama ile bunların önüne geçilebilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : İşitme kaybı Doç. Dr. Nurdoğan Ata işitme kaybı
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