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20 Şubat 2021 Cumartesi 11:52:00 - Güncelleme:20 Şubat 2021 Cumartesi 12:08:00

İşitme kaybı her yaşta olabilir

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İşitme, her yaştan birey için büyük önem taşırken, işitme problemi olan çocukların zihinsel gelişimi olumsuz etkileniyor, yaşlı bireyler ise sosyal uyumsuzluklar ile karşı karşıya kalıyor.

İşitme, her yaştan birey için büyük önem taşırken, işitme problemi olan çocukların zihinsel gelişimi olumsuz etkileniyor, yaşlı bireyler ise sosyal uyumsuzluklar ile karşı karşıya kalıyor. Prof. Dr. Nuri Özgirgin, işitme kaybının doğumdan itibaren gelişebileceği gibi bazı etkenlere bağlı olarak sonradan da ortaya çıkabildiğini bildirdi. Çocuk yaşlarda orta kulağın çeşitli nedenlerle havalanmasının bozulabileceğini ve buna bir de östaki borusu kaynaklı enfeksiyonlar eklenince seröz otitis media adı verilen hastalıklar oluşabileceğinin altını çizen Özgirgin, şunları kaydetti: "Bu hastalık genelde ağrı yapmadığından işitme kaybı ile kendisini gösterir ve anne-baba çocuklarının söylenenleri tekrar ettirmesi veya televizyonun sesini çok açması ile işitme kaybı olduğunu hisseder. Bu grup hastalığın tedavisi öncelikle ilaçlarla yapılır ve genelde antibiyotik tedavisine de yanıt alınır" dedi.

Etiketler : işitme engeli sağlık nuri özgirgin
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