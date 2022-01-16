İshali olan çocuğa sık aralıklarla yemek verin

Akut bağırsak enfeksiyonun (ishal) 0-5 yaş arası çocuklarda en sık görülen enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Mehmet Ali Çil, "Çocuklarda ishal kesici ilaçlar kullanılmamalıdır" dedi. Akut gastroenteritlerin çoğunun kendiliğinden düzeldiğine değinen Uzm. Dr. Çil, uygulanabilecek tedavi yöntemlerini şöyle anlattı: "Tedavi genellikle belirtilere yönelik uygulanmaktadır. İlaçlar doktorun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. İshal kesici ilaçlar kullanılmamalıdır. İshal sürecinde iştahsızlık sıktır. İshal belirtileri olan çocuklara sık aralıklarla yemek verilmelidir. Anne sütü alan bebeklerde emzirme devam ettirilmelidir. Büyük çocukları ise alışık oldukları sıvı besinlerle beslemeye devam edilmelidir. Yoğurt, ayran gibi içecekler, besin değeri yüksek olan yağsız et, katı yumurta gibi besinler tercih edilmelidir. İshal durana kadar liften zengin besinler (fazla posa bırakan çiğ sebze ve meyveler) bağırsak hareketlerini artırdığı için önerilmemektedir. Yağ emilimi bozulmamış olmasına rağmen, çok yağlı besinlere de bağırsaklardan geçişi hızlandırdıkları için birkaç gün ara verilmelidir."

