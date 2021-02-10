İntiharla ilgili şakalar bile ciddiye alınmalı

Manisa'da dört gencin birlikte video çektikten sonra yaşamlarını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Altta yatan nedenlerin doğru analiz edilmesi gerektiğini kaydeden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ailelere "intiharla ilgili şakaların bile mutlaka ciddiye alınması gerektiği" uyarısında bulundu. Toplu intihar vakalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Tarhan, gençlerle aynı dilin konuşulması ve beklentilerinin karşılanması için gereken adımların atılması gerektiğini söyledi. Gençleri anlamanın önemine işaret eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bazı durumlarda onur intiharları da olabiliyor. Onursuz yaşadıklarını düşünerek ölmeyi daha iyi bir seçenek olarak görüyorlar. İntiharın şakasını bile yapsalar panik yapmadan ciddiye almak gerekir. Gençlere psikolojik yardım yapılabilir. Aile dışında üçüncü bir kişiye kendilerini açabilmeliler. Anne ve baba ile konuşamıyorlar ve kendilerini kimsenin sevmediği düşüncesine kapılıyorlar. Onurlarının kırılması, aşağılanmaları ve başkalarının yanında küçük düşürülmeleri kişiliklerine saygısızlıktır. Bir genç kendisine değer verilmediğini hissettiği zaman travma geçirir. Bu gençlerin travmatik yaşamları var mı bunlar önemli" dedi.

