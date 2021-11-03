İnme erken teşhis konulursa tedavi edilebiliyor

Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk, inme teşhisi konulan hasta için ilk 4,5-6 saatin medikal tedavinin yapılabilmesi için çok değerli bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Bu zaman aralığında pıhtı eritici ilaç uygulaması veya ilk 8 saatte girişimsel olarak tıkanan damarın içindeki pıhtının çıkarılması yolu ile tedavinin mümkün olduğunu dile getiren Öztürk, "Koldan ilaç vererek düzelmeyen hastalar için girişimsel nöroradyoloji ekibi kasık damarından girerek bir kateter yardımı ile tıkanmaya neden olan pıhtıyı çıkararak damarı açma tedavilerini başarıyla uygulamaktadır" diye konuştu.

