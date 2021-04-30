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30 Nisan 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 08:00:00

İmplatta diş hekimine dikkat!

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Dişte implant uygulamaları yapılırken çok dikkatli olunması gerekiyor. Ehil olmayan diş hekimleri tarafından yapılan uygulamalar, estetik sorunların yanı sıra enfeksiyonlara hatta kemik kaybına kadar ciddi sonuçlar yaratabilir.

Dişte implant uygulamaları yapılırken çok dikkatli olunması gerekiyor. Ehil olmayan diş hekimleri tarafından yapılan uygulamalar, estetik sorunların yanı sıra enfeksiyonlara hatta kemik kaybına kadar ciddi sonuçlar yaratabilir. Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun "İyi bir protez planlaması yapmak lazım. Çünkü implant iyi yapılıp protez kötü tapılırsa da implanta zararı olur. Bunlar bir bütündür ve en baştan doğru şekilde plan şart. Bu da tecrübe bilgi gerekir" dedi. Düzgün yapılmayan implantların düzeltilebileceğini belirten Zogun, şunları söyledi: "Bir diş hekiminin iyi olmasının implantta sorun çıktığında çözmekle değerlendiriliyor. Öncelik enfeksiyonu ve enfekte olmuş implant yüzeyini kazıyıp temizlemek, sonrasında temiz alana ve yivleri tamamen aşındırıp temizlenmiş yeni titanyum yüzeye kemik oluşturma işlemi. Bu işlemler bilgi ve titizlik gerektirir. Bu dönemde hastanın da yardımı, gerekirse bir süre dişsizliği sonra geçici diş kullanması istenir."

Etiketler : DIŞ İMPLANT enfekte
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