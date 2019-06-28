İltihap söktürücü deniz börülcesi

Önlenmeyen vücuttaki iltihaplar, oluştuysa ve ilerlediyse tedavi edilmesi gerekiyor. Bunu doğal yollarla sağlamanın en kolay yolu deniz börülcesi tüketmektir. Ispanakgiller ailesinden bir bitki olan deniz börülcesi, sahil, bataklık, tuz gölleri gibi bol tuzlu yerlerde yetiştiği için bu adı almıştır. Deniz kıyılarında gelgit sonrası deniz suyu çekildikten sonra yetişir.

SİNİR SİSTEMİNİ KORUR

Tuzlu sulardaki bütün mineralleri bünyesinde barındırdığı için çok yararlıdır. Deniz börülcesinde; sodyum, potasyum, magnezyum, iyot, kükürt, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, magnezyum ve bakır gibi mineraller bolca bulunduğundan sağlığa yararlıdır. Özellikle de guatr hastalığı olanların, iyot bakımından zengin deniz börülcesini bolca tüketmesinde fayda vardır. Zengin sodyum içeriği sayesinde vücuttaki su dengesini ayarlar. Hücreler sodyum ihtiyacını karşılayabildiklerinde, vücut için çok kritik olan pek çok işlevi yerine getirebilirler, daha sağlıklı bir bünye oluştururlar. Vücuttaki kaslar ve sinir sistemi beyinden çıkan elektrik dalgaları sayesinde fonksiyon gösterir. İşte bu sebeplerle tuzlu sularda yetişen ve tuz bakımından zengin olan deniz börülcesi sodyum ve klorürü doğal yollardan almak için en doğru besinlerden birisidir. Deniz börülcesi içerdiği pek çok mineral sayesinde vücuttaki tuz oranını dengeler ve tuzun eksik ya da fazla olmasından kaynaklı sağlık sorunlarını önler. Zengin içeriği sayesinde idrar yollarını, sindirim sistemini temizler ve fonksiyonlarını destekler.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

İdrar söktürücü özelliğiyle enfeksiyonlardan ve vücudun su tutmasından korur. İçeriğinde bulunan vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve aminoasitler sayesinde deniz börülcesi, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturur. Özellikle de C vitamini bakımından zengin olması, bağışıklık sisteminin dostu bir besin haline getirmektedir.

Demir yönünden zengin, deniz börülcesi vücuttan ödem atılmasını sağlıyor, iltihaplanmanın önüne geçiyor. İdrara düzenli çıkmaya yardımcı oluyor.

ŞiMDi TAM ZAMANI

Deniz börülcesini toplamak ve yemek için en doğru zaman yaz mevsimidir. Sonbaharda deniz tuzunu çok fazla içinde topladığı için yemek daha zor olur. Bu mevsimde toplayacağınız deniz börülcesini 24 saat suda bekletmek gerekir.