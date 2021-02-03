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İlk doz aşıdan sonra da virüsü kapma ihtimali var
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03 Şubat 2021 Çarşamba 00:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 14:46:00

İlk doz aşıdan sonra da virüsü kapma ihtimali var

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Kovid-19 aşısının türüne göre değişmekle birlikte yüzde 65 ile yüzde 98 oranında koruduğu ve mikroorganizmanın vücuda alınsa bile hastalığın oluşmayacağı öngörülüyor.

İlk doz aşı olunduktan sonra aradaki 1 aylık sürede tam koruyuculuk olmadığı için virüs kapma ihtimalinin olduğunu belirten uzmanlar, vücutta az bir miktar hücrenin virüsü tanıyor olacağı için hastalığın hafif geçeceğini ifade ediyor. Uzmanlar, aşı yapıldıktan sonra kişinin hasta olarak değerlendirilmeyeceğini ve PCR testi yapılması halinde sonucun negatif olacağını vurguluyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, “İlk aşıyı olduktan sonra aradaki 1 ay içerisinde tabii ki koruyuculuk tam olmadığı için virüsle hastalık kapma ihtimalinin olduğuna dikkat çeken Özer, “Virüsün vücuda girmesi ve hastalığa yakalanma ihtimali bulunuyor. Ancak hastaların o süreci hafif atlatmasını bekliyoruz çünkü vücutta az da olsa bir miktar hücre bu virüsü tanıyor olacak. O noktada tamamen kişinin bağışıklık sistemi önemli. Tek dozluk aşının bile oldukça yüksek antikor oluşturabileceği bir hasta kitlesi olacaktır. Covid-19 virüsünü aldığı anda bir doz aşı olduğu ve antikor geliştirdiği için hastalığı hafif geçirdiğini göreceğimiz bir hasta grubu olacak. Bir doz aşı ile hiç korunmayan, antikoru hiç yükselmeyen hasta grubu da olacaktır. Hiç aşılanmamış gibi olan ve bu koronavirüsü vücuduna bir aylık dönemde alıp da gerçekten ağır hastalığı geçirenler de olacak” diye konuştu.

Etiketler : Songül Özer Kovid19 aşı
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