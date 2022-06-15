VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyaca ünlü profesör eşine dinlene dinlene işkence yaptı
Rusya çekildi
İnce'den çarpıcı '6'lı Masa' çıkışı
Diego Costa Süper Lig'e geliyor
Teröre verilen desteği ifşa etti
Karadeniz'de 400 milyar dolarlık doğal gaz keşfi
"NATO'dan hava savunma sistemleri istiyoruz"
İstanbul için saat verildi
50 yıllık anlaşmazlık çözüldü
Cimrilik hastalık değil ama hastalıkların belirleyicisi
Beslenme alışkanlığı alerji tedavisini etkiler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Haziran
İlişkisi iyi gitmeyen trafikte daha dikkatsiz
Sigarayı bırakırken ilk gün önlemleri
Greyfurt ve kivi cildi güzelleştiriyor
AFAD ekipleri seferber oldu: 13 ilde sağanak nöbeti
Rize'de şiddetli yağış etkili oldu: Araçlar çamura saplandı
Maltepe'de otoparkı çöken 6 katlı bina mühürlendi
Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ciddiye almak zorundayız
Bakan Bilgin'den 'asgari ücrete ek zam' açıklaması
Rusya'dan 49 kişiye yaptırım kararı
İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin itibarını koruyacağız
Mayısta yağışlar 2021'e göre yüzde 100'den fazla arttı
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
15 Haziran 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 08:30:00

İlişkisi iyi gitmeyen trafikte daha dikkatsiz

ABONE OL

İlişkisinde mutsuz olanların trafik kazası yapma riski diğer sürücülere oranla daha yüksek. Öte yandan, tehlikeli araç kullanırken başkalarını öfkelendirmek insanları rahatlatabiliyor.

İlişkisinde mutsuz olanların trafik kazası yapma riski diğer sürücülere oranla daha yüksek. Öte yandan, tehlikeli araç kullanırken başkalarını öfkelendirmek insanları rahatlatabiliyor.

Psikoterapist Dr. Timur Harzadın, eşleri ya da sevgilileriyle sorunlu bir ilişki yaşayan insanların, trafikte araç kullanırken kaza yapma olasılığının daha fazla olduğuna dikkat çekti. Dr. Timur Harzadın, özel hayatımızda yaşadığımız ilişkilerimizin sürüşümüze de etkisi olduğuna vurgu yaparak, "Beynimiz enerjisinin büyük bir kısmını romantik ilişkilere harcıyor. Eşiniz ya da sevgilinizle ilişkiniz iyi gidiyorsa, bunu hayatınızın diğer kısımlarına aktarabiliyorsunuz. İyi ilişkiye sahip olan insanların iş hayatı da başarılı olabiliyor. Sürüş konusunda da sıkıntı yaşamıyorlar. Bir insanın ilişkisi iyi gitmiyorsa hayatına da olumsuz yansır. Araç kullananlar insanların kaza yapma olasılığı artar. Konsantrasyon eksikliği yaşanmasından dolayı yola odaklanmakta zorluk yaşanabilir. Bu yüzden insanların ilişkilerini nasıl yaşadıkları önemlidir" açıklamasını yaptı.

KENDİNE ZARAR VERME DUYGUSU

Araç kullanmanın bir başka psikolojik boyuntundan bahseden Dr. Harzadın, şunları dile getirdi: "Aşırı ruhsal problem yaşayan insanlar da daha riskli araç kullanıyor. "Ölsem de kurtulsam" düşüncesi olanlar, bunu kendi kendilerine yapmaktan korktukları için tehlikeli şekilde araç kullanarak kendilerine zarar vermeye çalışıyor. Bu düşünceye sahip insanların motosiklete binmemelerini, psikolojik destek almalarını öneriyorum."

DİREKSİYON BAŞINDA NEDEN ÖFKELİYİZ?

Psikoterapist Dr. Timur Harzadın, trafikte neden öfkeli davranıldığına ilişkin ise, "Trafiğe çıktığında insanlar kendi iç dünyasına dönmeye başlıyor. Bazı insanlar normalde sakinken trafiğe çıktığında daha gergin, öfkeli olabiliyor. Beynimiz trafikte bazı duyguları üretmeye ya da onlarla bağ kurmaya başlıyor. Bu duygudan kurtulmanın yollarından biri, bu duyguyu diğer insanlara aktarmak. Tehlikeli araç kullanırken başkalarını öfkelendirmek insanları rahatlatabiliyor. Daha derin bakarsak, iç dünyamızdaki duyguları başkalarına transfer ediyoruz, bunlar da çocukluktan gelen duygular." diye konuştu.

MOTOSİKLET KULLANANLARIN ALZHEİMER RİSKİ DÜŞÜK

Motosiklet sürücülerinin kendilerini rahat, iyi, sakin, dingin hissettiklerini söylediklerini belirten Psikoterapist Dr. Timur Harzadın, motosiklet sürmenin kişisel gelişim olarak da kullanılabileceğini belirtti. Motosiklet kullanmanın sosyal ve ruhsal anlamda birçok faydasının olduğunu kaydeden Dr. Harzadın, "Motosikletin kendine temas etmek, yeni insanlar tanımak, zorluklara dayanmak gibi faydaları var. Denge kurmak zorunluluğundan dolayı beynimiz çok aşırı çalışıyor. Sürekli beyin çalıştığı için yeni bağlantılar kuruluyor. Motosiklet süren birinin alzheimer olma ihtimali de çok düşük" sözlerini sarf etti.

Etiketler : Psikoterapist Dr. Timur Harzadın ilişki kaza
Sosyal medyayı sevemedim

Sosyal medyayı sevemedim
Dede mirasını besteledi

Dede mirasını besteledi
Yeşilçam'a girdi

Yeşilçam'a girdi
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor
Babalığı anlattılar

Babalığı anlattılar
Kızı olacak

Kızı olacak
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
30 yıl sonra Saman Alevi

30 yıl sonra Saman Alevi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX