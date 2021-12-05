İlişkileri bozan sahtekar sendrom

Şüphecilik, kendisini tehlikede hissetme ve sürekli olarak tetikte olma gibi korkularla birlikte kendini gösteren Capgras Sendromu Sahtekarlık Sendromu olarak da biliniyor. Daha çok kadınlarda görülen bu hastalık ilişkilerin hatta evliliklerin bitmesine neden oluyor.



Capgras Sendromu, Sahtekarlık sendromu veya Capgras Sanrısı olarak da biliniyor. Bu hastalığı yaşayan kişi örneğin kendi eşini, gerçek eşini taklit etmeye çalışan sahtekar biri olarak suçlayabiliyor. Hastalığa genelde kadınlarda rastlandığını ve yaş aralığının yetişkinlikten yaşlılığa kadar uzandığını belirten uzmanlar, sıklıkla şizofreninin de eşlik ettiğini vurguluyor. Capgras Sendromu'nun, iletişim problemleri ve kişinin yakın çevresine karşı tehlike oluşturabileceğini belirten uzmanlar, mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirtiyor.

EŞYALARI DA SUÇLAYABİLİR

Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Sarıkaya, Capgras sendromunda kişinin, "Bir yakınının yüzünü onun yerine geçmek isteyen yalancı bir sahtekar ile değiştirdiğine" inandığını söyledi. Dr. Sarıkaya, şöyle devam etti: "Örneğin kişi kendi eşini, gerçek eşini taklit etmeye çalışan sahtekar biri olarak suçlayabilir. Sahtekarlıkla suçlanan sadece bir insan değil, bir hayvan, bir nesne veya koca bir ev de olabilir. Anne ve babasının yerine başkalarının geçtiğini düşünme de yaygındır. Bu sanrılar iletişim problemlerine yol açar. Şüphecilik, kendisini tehlikede hissetme ve sürekli olarak tetikte olma gibi korkular hasta ve yakın çevresi adına zaman zaman tehlike de oluşturabiliyor. Hastalığa genelde kadınlarda rastlanılıyor ve yaş aralığı yetişkinlikten yaşlılığa kadar uzanıyor."

ŞİZOFRENİ İLE GÖRÜLÜYOR

Capgras sendromunun beynin yüz tanıma sistemindeki bir sorundan kaynaklandığını belirten Sarıkaya, "Sıklıkla şizofreni gibi psikotik bozukluklarla birlikte görülür. Bazen şizofreninin ilk dönem belirtileri olarak kendini gösterebilir. Olguların çoğunda psikoz, paranoid tipte oluyor. Capgras sendromunun ayrıca mani ve psikotik depresyonda da görülebildiği biliniyor. Yüzde 25 ile yüzde 50 oranında beyin tümörleri, demans, beyin kanamaları ve beyin damar tıkanıklıkları gibi organik nedenlerle de ortaya çıkabiliyor. Bu sendrom, Lewy cisimcikli demansı olan kişilerin yüzde 16 ile 28'ini, Alzheimer hastalarının yaklaşık yüzde 15'ini etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Capgras sendromunun bu belirtilere yol açan sorunun ne olduğu tespit edilerek mutlaka tedavi edilmesi gereken bir bozukluk olduğunu vurgulayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Sarıkaya, "Bu kimselerin mutlaka ayrıntılı nöropsikiyatrik değerlendirmeden geçirilmesi ve altta yatan organik bir neden olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor. Tedavide antipsikotik veya antidemansiyel ilaçların kullanılması, hatta duygudurum belirtileri mevcut ise tedaviye duygudurum dengeleyicilerin de dahil edilmesi düşünülebilir." dedi.