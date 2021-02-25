  • BIST
    1499.33
  • Dolar
    7,2047
  • Euro
    8,7807
  • Altın
    415,1300
İstanbul
1 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ekrem İmamoğlu'nun büyük skandalını 24 TV ortaya çıkardı...
Eskiyen lastikler ‘canlar' için yuva oldu
Aile boyu AVM'de
Bugün burçları neler bekliyor? 25 Şubat 2021 Perşembe günlük burç yorumları
Kadın teröristlerden kan donduran itiraflar...
Büyük Patlama'nın sırrı çözülecek
Mutluluğu sanal alemde buldu
16 yaş farkı takmıyoruz
İleri yaşta görme kaybının nedeni: Sarı Nokta
Ve ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens bağı
İmamoğlu'nun "Onur Borcu" kime?
Pentagon, CENTCOM dahil birçok savunma bütçesi kalemine inceleme başlattı
Daha tehlikeli yeni bir virüsün bulunduğu iddia edildi
2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Bakan Koca: Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı
Başkan Erdoğan: İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız
Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan: Bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz
"Gara'daki katliamı üzerimize yıkmak alçaklıktır"
Muharrem İnce düğmeye basıyor
33 fezleke TBMM'de
Batılı liderlerde bu diyalog yok!
25 Şubat 2021 Perşembe 09:03:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 09:09:00

İleri yaşta görme kaybının nedeni: Sarı Nokta

ABONE OL

Halk arasında 'sarı nokta' olarak bilinen göz problemlerinden biri 'Makula Dejenerasyonu' konusunda uyarılarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Okan Toygar, "Bu hastalığı yaşayanlarda merkezi görme azalır, çevresel görme korunur. Hastalar görüntüleri ortası bulanık, ancak kenarları normal görür" dedi.

Sarı nokta hastalığının gözün arka bölümünde görüşü sağlayan kısmın yapı bozukluğuyla meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Toygar, "Bu hastalığı yaşayanlarda merkezi görme azalır, çevresel görme korunur. Hastalar görüntüleri ortası bulanık, ancak kenarları normal görür. Elektrik direkleri, kapı, pencere kenarları, yazıların satırları gibi düz çizgiler dalgalı görünür. Hastalığın kuru ve yaş tip olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Kuru tip yüzde 90 oranında, yaş tip ise yüzde 10 oranında görülür. Fakat görme kaybına yol açması yönünden yaş tipte erken teşhis daha büyük önem taşır. Kuru tipe oranla daha hızlı ilerleyen hastalık, ani görme kaybı ile birlikte renkli görmenin ve kontrast hassasiyetinin bozulmasına, zamanla retina ve makulada oluşan yeni damarlarda kanama yapması sonucu görme azlığına neden olur" ifadelerini kullandı.

Etiketler : görme kaybı göz sağlığı okan toygar
Ruh hastası değil, çekici gülüş

Ruh hastası değil, çekici gülüş
Albüm habercisi single

Albüm habercisi single
Oğlum çalışmama engel değil

Oğlum çalışmama engel değil
Bu kez Mustafa'sız kutlama!

Bu kez Mustafa'sız kutlama!
Şarkı söylemeyi özledim

Şarkı söylemeyi özledim
Müstakbel kayınvalidesini takipte!

Müstakbel kayınvalidesini takipte!
Beni ikiz anneleri anlar

Beni ikiz anneleri anlar
Sette pastalı kutlama

Sette pastalı kutlama
Mürvet Uç'tan 'Mesajı'nız var

Mürvet Uç'tan 'Mesajı'nız var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER