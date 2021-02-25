İleri yaşta görme kaybının nedeni: Sarı Nokta

Sarı nokta hastalığının gözün arka bölümünde görüşü sağlayan kısmın yapı bozukluğuyla meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Toygar, "Bu hastalığı yaşayanlarda merkezi görme azalır, çevresel görme korunur. Hastalar görüntüleri ortası bulanık, ancak kenarları normal görür. Elektrik direkleri, kapı, pencere kenarları, yazıların satırları gibi düz çizgiler dalgalı görünür. Hastalığın kuru ve yaş tip olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Kuru tip yüzde 90 oranında, yaş tip ise yüzde 10 oranında görülür. Fakat görme kaybına yol açması yönünden yaş tipte erken teşhis daha büyük önem taşır. Kuru tipe oranla daha hızlı ilerleyen hastalık, ani görme kaybı ile birlikte renkli görmenin ve kontrast hassasiyetinin bozulmasına, zamanla retina ve makulada oluşan yeni damarlarda kanama yapması sonucu görme azlığına neden olur" ifadelerini kullandı.

