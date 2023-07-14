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İklim değişikliği kadınları daha çok etkiliyor
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14 Temmuz 2023 Cuma 07:31:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 07:31:00

İklim değişikliği kadınları daha çok etkiliyor

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İklim değişikliği ile birlikte dünya genelinde şiddetli hava olayları ve doğal afetler artarken uzmanlar, birçok eşitsizlikle karşı karşıya kalan kadınların, bu tür felaketlerden daha fazla etkilendiğini söylüyor.

İklim değişikliği ile birlikte dünya genelinde şiddetli hava olayları ve doğal afetler artarken uzmanlar, birçok eşitsizlikle karşı karşıya kalan kadınların, bu tür felaketlerden daha fazla etkilendiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü (UN Women) tarafından yayımlanan çeşitli raporlarda, kadınlar ve kız çocuklarının pek çok durumda küresel ısınmanın sonuçlarından erkeklere göre daha fazla etkilenebildiği belirtiliyor. Bu durumun altında yatan birçok sebep arasında kadının toplum ve hane içerisindeki rolü, fiziksel olarak erkeklere oranla daha hassas olması, biyolojik farklılıklar nedeniyle temizlik ihtiyacının daha fazla olması ve kaynaklara ulaşım noktasında yetersiz kalması öne çıkıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki kadınların toplum içerisindeki rolleri ve iş hayatına katılımı üzerinden konuyu ele alan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporlarında, dünya genelinde para ödenmeyen işlerin yüzde 75'ini kadınların gerçekleştirdiği vurgulanıyor. Kadınların kendilerine ödeme yapılmayan bu gibi işlere daha fazla zaman ayırması sonucu iş hayatına katılamadığı, özelikle kız çocuklarının eğitim hayatından geri kaldığının anlatıldığı raporlarda, bir felaket halinde bu gruptaki kişilerin söz konusu durumla mücadele edebilecek finansal kaynaklara sahip olamadığına işaret ediliyor.

Etiketler : İklim değişikliği Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü UN Women
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