iklim değişikliği hastalıkların seyrini de değiştirdi

Doç. Dr. Nacaroğlu, "Polenlerin havadaki dağılımı büyük oranda iklim parametrelerine bağlıdır. İklim değişikliklerinin polenler üzerine etkileri; polenlerin üretimini artırdığı, polenlerin yayılımını ve mazuriyet süresini uzattığı ve polenlerin antijenik özelliğini artırarak alerjik bünyeye sahip hastalarda şikayetlerin daha da artmasına sebep olduğu çalışmalarda gösterildi. Ayrıca gök gürültülü yağmurlu havalarda polenler, şimşek etkisi ile parçalanmakta ve daha küçük antijen taşıyıcılara dönüşerek daha alt solunum yollarına ulaşabilir. Bu durumda ağır astım ataklarının tetikleyebileceğinin akılda tutulması gerekir. Küresel ısınmanın bu etkileri nedeniyle her yıl alerji mevsiminin daha da zor geçebileceği konusunda hastaların bilgilendirilmesi önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

