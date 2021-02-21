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21 Şubat 2021 Pazar 10:28:00 - Güncelleme:21 Şubat 2021 Pazar 14:17:00

iklim değişikliği hastalıkların seyrini de değiştirdi

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Küresel ısınmayla birlikte astım ataklarının ve alerjilerin şiddetlendiğini belirten Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "ABD'de yapılan yeni bir çalışmanın verilerine göre küresel ısınmanın etkilerine bağlı 1990'dan beri Kuzey Amerika'da polen mevsimlerinin ortalama 20 gün önce başladığı ve yüzde 20 daha fazla polen konsantrasyonlarına artışa neden olduğu gösterildi. Küresel ısınmanın etkileri nedeniyle her yıl alerji mevsiminin daha da zor geçebileceği bilinmeli" dedi.

Doç. Dr. Nacaroğlu, "Polenlerin havadaki dağılımı büyük oranda iklim parametrelerine bağlıdır. İklim değişikliklerinin polenler üzerine etkileri; polenlerin üretimini artırdığı, polenlerin yayılımını ve mazuriyet süresini uzattığı ve polenlerin antijenik özelliğini artırarak alerjik bünyeye sahip hastalarda şikayetlerin daha da artmasına sebep olduğu çalışmalarda gösterildi. Ayrıca gök gürültülü yağmurlu havalarda polenler, şimşek etkisi ile parçalanmakta ve daha küçük antijen taşıyıcılara dönüşerek daha alt solunum yollarına ulaşabilir. Bu durumda ağır astım ataklarının tetikleyebileceğinin akılda tutulması gerekir. Küresel ısınmanın bu etkileri nedeniyle her yıl alerji mevsiminin daha da zor geçebileceği konusunda hastaların bilgilendirilmesi önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Etiketler : hikmet tekin nacaroğlu polen iklim değişkiliği
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