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06 Nisan 2023 Perşembe 06:46:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 06:46:00

İki saatte bir göz egzersizi yapın

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7'den 70'e herkesin bilgisayar kullanmasıyla artan göz rahatsızlıkları, özellikle çalışan kesim için önlenemez bir soruna dönüşüyor.

7'den 70'e herkesin bilgisayar kullanmasıyla artan göz rahatsızlıkları, özellikle çalışan kesim için önlenemez bir soruna dönüşüyor. Sürekli bilgisayar kullanımına bağlı olarak özellikle baş ağrısı, göz yorgunluğu, migren krizi şikâyetlerinin arttığını belirten uzmanlar, kişilerin bilgisayara en az 60 cm uzaklıkta olmalarını ve 2 saatte bir olmak üzere 10 dakika göz egzersizi yapmalarını söyledi. Uzmanlar, "Sürekli olarak bilgisayarda çalışan kişiler 2 saatten fazla bilgisayar ekranına bakmamalı, ara ara gözlerini başka tarafa bakarak dinlendirmelidir. Birkaç kez gözleri kırpılmalı ve göz yüzeyinin nemlenmesi sağlanarak kuruluk veya aşırı sulanma azaltılabilir. Aynı zamanda boynu çevirmeden sağa-sola-aşağı-yukarıya bakarak göz egzersizlerini yapılmalıdır. Bu aynı zamanda göz yorgunluğunu gidermelerine yardımcı olacaktır" dedi.

Etiketler : İki saatte göz yorgunluğu bilgisayar kullanımı

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