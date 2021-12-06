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06 Aralık 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 09:30:00

İki önemli psikolojik gıda: Sevgi ve güven

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Son günlerde birçok şehirden çocuğa yönelik şiddet haberleri geldi.

Son günlerde birçok şehirden çocuğa yönelik şiddet haberleri geldi. Aile içi şiddetin fiziksel şiddet, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve duygusal ihmal olmak üzere 5 türü olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuğun ruhsal gelişiminde iki önemli gıdanın sevgi ve güven olduğunu söyledi. Sevgi ve güven gıdası alamayan çocuğun travmalar içinde büyüyeceğini kaydeden Tarhan, Aile içi şiddetle mücadelede cezadan daha önemli olanın tedavi olduğunu sözlerine ekledi. Tarhan, grup stresinin şiddet üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Çocuğun gelişiminde fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması kadar duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasının çok önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Çocuğu büyütürken yiyeceğini, içeceğini, ihtiyacı olan gıdasını yeterli ölçüde vermezsen hastalanıp gelişemez ve ani ölümler olur. Aynı şekilde çocuğun fiziksel besini olduğu gibi psikolojik besini ve gıdası da olduğu unutulmamalı" uyarısında bulundu.

Etiketler : İki önemli psikolojik gıda sevgi güven Prof. Dr. Nevzat Tarhan
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