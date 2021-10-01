İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 19'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Artvin, Sinop ve Bilecik'te yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 19'a ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.