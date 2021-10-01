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01 Ekim 2021 Cuma 22:26:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 22:26:00

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 19'a yükseldi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin, Bilecik ve Sinop'ta ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Artvin, Sinop ve Bilecik'te yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 19'a ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İki doz aşılama mavi kategori
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