01 Ekim 2021 Cuma 22:26:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 22:26:00
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 19'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin, Bilecik ve Sinop'ta ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Artvin, Sinop ve Bilecik'te yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 19'a ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.