İftarda küçük molalar verin

Ramazan'da doğru beslenmeme nedeniyle gün içerisinde açlık ve susuzluk yaşamanın yanı sıra vücut bağışıklığının düşebileceğini ve birçok sağlık sorunu yaşanabileceğini belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Deniz Pirçek, "İftarda, sahurda ve ara öğünlerde bazı yiyeceklerden özellikle uzak durmak gerekir. Ramazan'da sağlıklı beslenmek için yemek seçimi ve yemek süresine dikkat etmek oldukça önemlidir" dedi. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan vücutta, kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği olduğunu kaydeden Pirçek, "Yapılan en büyük hatalardan biri de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Çok hızlı yemek yenildiğinde ve fazla miktarda enerjili yüksek besinler tüketildiğinde hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir" önerisinde bulundu.



SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN

"Ramazan'da kesinlikle ağır ve şerbetli tatlıları önermiyoruz" diyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Deniz Pirçek, "Tatlı tüketiminde mutlaka sütlü tatlıları tercih edin. Hafif olan bu tatlıların da yemeğin hemen ardından değil, en az 1 saat sonrasında tüketilmesini öneriyoruz. Meyveyi ise iftardan en az bir saat sonra tüketin" şeklinde konuştu.