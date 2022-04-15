İftarda başlangıcın ardından 15 dakika beklenmeli

Ramazan ayında kilo vermenin sırlarını anlatan Diyetisyen Gamze Çelik, Ramazan'da kilo verdirecek beslenme önerilerini sıraladı. Bol proteinli beslenme ve düzenli egzersizle kilo vermenin mümkün olduğunu belirten Çelik, "Ramazan'da amacımız yağdan verip, kas artışı sağlamak" dedi. İftarın bir bardak su ve hurmayla açılabileceğini söyleyen Çelik, arkasından hafif bir kahvaltı tabağı ve çorbayla başlangıç yapılabileceğini belirtti. Başlangıcın ardından 15 dakika beklenilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "Bu kısım oldukça önemli. Ardından ana yemeğe geçmeliyiz. Burada beklemekteki amaç beyine 'doygunluk' uyarısı 15 dakika sonra iletildiği için bu bekleme kısmı çok önemli. Çünkü o ara vücut kendisini hazırlıyor. Öğün atlama ve besinlerdeki öğün sayısı azalması ve hareketsizlikle birlikte çok fazla kabızlık yaşanıyor. O yüzden iki ana, bir ara öğün şeklinde beslenmeliyiz. Ramazan'da beslenme düzeni bu şekilde olmalı. İftar ve sahur arasında 2.5-3 litre su tüketmeliyiz" dedi.

