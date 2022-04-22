İftar ve sahur önerisi: 'Ağız sağlığı için' yoğurt yiyin

Ramazan içerisinde özellikle süt ve süt ürünlerinin tüketimini artırmak hem genel sağlık hem de diş sağlığı adına çok önem arz ediyor. Özellikle yoğurtta bulunan probiyotikler ağız kokusu yapan bakterilerin en büyük düşmanıdır. Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, ramazanda ağız kokusunun önüne geçmek için iftar ve sahurda yoğurt yeme tavsiyesinde bulundu. Tunçdemir, ayrıca iftar ve sahur sonrası mutlaka diş fırçasıyla dişlerin düzgün şekilde temizlenmesinin de gün içinde ağızda kuruluğa neden olan bakterilerin üremesini azaltacağını, bunun da ağız kokusunu önleyeceğini sözlerine ekledi.

