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22 Nisan 2022 Cuma 07:40:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 07:41:00

İftar ve sahur önerisi: 'Ağız sağlığı için' yoğurt yiyin

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Ramazan içerisinde özellikle süt ve süt ürünlerinin tüketimini artırmak hem genel sağlık hem de diş sağlığı adına çok önem arz ediyor.

Ramazan içerisinde özellikle süt ve süt ürünlerinin tüketimini artırmak hem genel sağlık hem de diş sağlığı adına çok önem arz ediyor. Özellikle yoğurtta bulunan probiyotikler ağız kokusu yapan bakterilerin en büyük düşmanıdır. Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, ramazanda ağız kokusunun önüne geçmek için iftar ve sahurda yoğurt yeme tavsiyesinde bulundu. Tunçdemir, ayrıca iftar ve sahur sonrası mutlaka diş fırçasıyla dişlerin düzgün şekilde temizlenmesinin de gün içinde ağızda kuruluğa neden olan bakterilerin üremesini azaltacağını, bunun da ağız kokusunu önleyeceğini sözlerine ekledi.

Etiketler : İftar ve sahur önerisi Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir süt ve süt ürünleri
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