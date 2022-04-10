İftar ile sahur arasında ‘üç öğün' formülü

Sahur ile iftarda tüketilen besinlerin miktar ve çeşidine göre vücutta kan yağları yükselebiliyor, kolesterol artıyor ve kan şekeri düzensizlikleri görülebiliyor. Prof. Dr. Aydan Ercan, "Normalde ara öğünlerimiz ana öğünlerimize eşlik etmekte ve açlık-tokluk metabolizmamızı kontrol altında tutarken birdenbire beslenme düzenimiz etkileniyor. Bu durum ramazanda ya da sonrasında bireylerin enerji alımlarına, besin alımlarına bağlı olarak vücut ağırlıklarında olumsuz değişikliklere neden olabiliyor." dedi. Ercan, "Düzgün ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için normal beslenmeye benzer olarak 3 öğünlük bir beslenme ilkesiyle hareket etmeliyiz. Sahuru kahvaltı gibi düşündüğümüzde öğle yemeğini iftar gibi görmeliyiz. Akşam yemeğini de yatmadan önce sahura kadar geçecek sürede metabolizmamızı çalıştırmaya devam edecek bir ara öğün yaparak gerçekleştirmeliyiz. Uzun süreli açlığı dengeleyebilecek bir besin alımı yapmalıyız. Bunu ara öğünler şeklinde de yapabiliriz" diye uyardı.

