İftar ile sahur arasında 2 litre su içilmeli

Ramazan ayında iftar ve sahur zamanlarında oluşan yanlış beslenme konusunda uyaran Diyetisyen Mutlu Oğuz, "Hazımsızlığın ve beraberinde kilo almanın önüne geçilmesi için sahura mutlaka kalkılmalıdır" dedi. Diyetisyen Mutlu Oğuz, özellikli iftar ile sahur arasında bol su tüketiminin birçok olumsuzluğun önüne geçilebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bireyden bireye değişkenlik gösteren besin dengesi konusunda da konuşan Oğuz, "Oruç tutulurken, bireylerin beslenme şeklini ve öğün sayısını değiştirmesi gerekir. Ramazan ayında öğün sayısı; üç öğünden iki öğüne inmekte ve buna bağlı olarak kişiler özellikle hamur işleri ve tatlıların tüketimini arttırarak beslenme şekillerini olumsuz yönde değiştirmektedirler. Ramazan ayında kişilerin yaş, boy, cinsiyet ve fiziksel aktivitelerine göre alması gereken enerji, protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral ihtiyacının değişmediği unutulmamalı, sağlığın korunması açısından yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Havaların sıcak olmasından dolayı iftar ile sahur arasında en az 2 litre su tüketilmelidir. Yapabiliyorsak eğer iftar ile sahur arasında 2 ara öğün ilave etmeliyiz. Bu ara öğünlerde de tercihimiz meyve, yoğurt, hafif sütlü tatlılar olabilir" dedi.

