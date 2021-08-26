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26 Ağustos 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 08:30:00

İdrarın rengine dikkat edin! Böbrek taşı çocukların da sorunu

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Yetişkin hastalığı gibi görülen böbrek taşı problemleri çocuklarda da sık karşılaşılabilen sorunlardan biri.

Yetişkin hastalığı gibi görülen böbrek taşı problemleri çocuklarda da sık karşılaşılabilen sorunlardan biri. Genetik faktörlerin önemli etkisi olduğu bilinen çocuklarda böbrek taşı oluşumlarının, özellikle böbrek taşı kuşağında bulunan Türkiye açısından ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay, "Bebek ve çocuklarda böbrek taşı, sık gördüğümüz bir rahatsızlık. 100 çocuktan 5'inde görebildiğimiz kadar yüksek oranlarda saptayabiliyoruz" diye konuştu. Çocuklar ve bebeklerin böbrekleriyle ilgili yaşadığı sorunları dillendiremedikleri için zaman zaman fark edilmediğini ya da farklı sorunlarla karıştırıldığını hatırlatan Doç. Dr. Karaçay, dikkat edilmesi gereken belirtiler konusunda şunları anlattı: "Özellikle bebeklik döneminde, bebekte huzursuzluk, kabızlık ya da ağlama nöbetlerinde böbrek taşından şüphe duyuluyor. Sonuçta bebekte bu belirtilerle kendini gösterebilen yüzlerce sebep olabilse de bunlardan bir tanesinin de böbrek taşı ya da üriner sistem sorunu olduğu göz önünde bulundurulmalı. Buna bağlı olarak gerekli laboratuvar incelemelerin yapılması gerekir. Daha büyük olan ve ağrılarını tarif edebilen çocuklarda ise ağrı, idrarda kırmızı ya da pembe renk değişiklikleri, hematüri dediğimiz idrarda kan hücrelerinin görülmesi gibi durumlar uyarıcı olmalı. Bu durumda da idrar tahlili ve ultrason tanıyı koymada yardımcı olacaktır."

Etiketler : Doç. Dr. Karaçay çocuklar böbrek taşı
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