İdrarda kanama, mesane kanserinin en önemli belirtisi

İdrarda görülen kanamanın sebeplerinin detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirten Üroloji Uzmanı Dr. Nusret Can Çilesiz, "İdrarda kanama ürolojik rahatsızlıkların habercisi olan önemli bir bulgudur. İdrarda kanamanın basit sebepleri olabileceği gibi bazen de ürolojik kanser habercisi olabilir" dedi. İdrarda kanamaya eşlik eden bulguların ve kanamanın şeklinin, sebebi öngörmede yardımcı olabileceğini söyleyen Çilesiz, "İdrarda yanma ile başlayan kanama genellikle sistit (mesane enfeksiyonu) hastalığını düşündürürken, şiddetli yan ağrısı ile kanama olması böbrek ve üreter (idrarı böbrekten idrar kesesine taşıyan kanal) organlarında taş, enfeksiyon veya tümöral hadiseleri düşündürebilir. İdrar yapmakta zorlanma ile birlikte olan kanamalar prostat bezi enfeksiyonu, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanserinden dolayı meydana gelmiş olabilir. İdrarda kanama olan hastaların mevcut durumu, ek hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak hızlıca tanı koymaya yardımcı tetkiklerden faydalanılabilir" dedi.