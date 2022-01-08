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İdrar kaçırma yalnızlaşmaya neden olabilir
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08 Ocak 2022 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 07:25:00

İdrar kaçırma yalnızlaşmaya neden olabilir

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Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cabir Alan, idrar kaçırma rahatsızlığı olan kişilerde sosyal ve hijyenik açıdan büyük sorunlar oluşabileceğini belirtti.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cabir Alan, "İdrar kaçırma yaşam kalitesini etkileyen, utanma duygusu, kendine güvenin azalması, sosyal aktivitelerde azalma sonucunda yalnızlaşmaya yol açabilen ve ciddi ekonomik yük getirebilen önemli bir sağlık sorunudur" dedi. Her yaşta ortaya çıkabilen idrar kaçırma rahatsızlığının kadınlarda daha sık görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Cabir Alan, "Bu durum ileri yaşlarda daha sık görülür. Her iki cinste de görülse de kadınlarda daha sıktır" dedi. İdrar kaçırma problemi olan kişilerin eve daha bağımlı hale gelebileceğini ifade eden Prof. Dr. Cabir Alan, "Bu rahatsızlığa sahip kişiler yeni bir yere gitmekten endişe duyabilirler. Zorunlu durumlarda tuvalet olanaklarına hemen ulaşabilme ihtiyaçları doğrultusunda plan yaparlar, bu durum da kişilerde daha fazla stres kaynağı oluşmasına neden olabilir" diye konuştu.

Etiketler : idrar kaçırma yanlızlaşma sağlık
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