İdrar kaçırma, şeker hastalığı belirtisi olabilir

Opr. Dr. Şalk, "İlk sıkışma hissinden sonra bunu yapamadığımız zaman idrar kaçırmadan bahsediyoruz. Sebepleri içinde genellikle çok sayıda doğum yapmak, zor doğum öyküsü olması, iri bebek doğurmak, obezite, kronik akciğer hastalıkları ve astım gibi sürekli öksürükle seyreden hastalıklar sayılabilir. Ama bunun yanı sıra şeker hastalığı ve nörolojik hastalıklar gibi diğer hastalıklarında habercisi olabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekir. İdrar kaçırmayı normal bir durummuş gibi görmemek gerekiyor. İdrar kaçırmada mutlaka hekime başvurmak gerekir. Çok basit tanı testleri var. Basit bir idrar tahlili, bir jinekolojik muayene ve beraberinde işeme günlüğü gibi, pet günlüğü gibi basit testlerle tanı koyabiliriz. Öksürüp hapşırma, ağır bir aktivitede bulunma durumunda idrar kaçırma söz konusuysa cerrahi tedavi ön plandadır. Ama tuvalete yetişememe ve tuvalete yetişmek üzereyken idrar kaçırma gibi durumlarda da ilaç tedavileriyle tedavi edebiliyoruz" diye konuştu.

