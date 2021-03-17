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17 Mart 2021 Çarşamba 07:28:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 07:28:00

İdrar kaçırma depresyon nedeni

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Uzmanlar, kadınlarda istemsiz idrar kaçırma genellikle öksürme, hapşırma, aksırma gibi stres yaratan (stres inkontinans) fiziksel çaba sırasında ani idrar kaçırma görülebildiğini söylüyor.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, bu sorunun gelişiminde yaş, doğum sayısı, zorlu doğum, obezite, sigara kullanımı, kronik öksürük, kabızlık, mesane sarkması, geçirilmiş pelvik cerrahi ya da yaralanma, üriner sistem enfeksiyonları ile menopoz gibi risk faktörlerinin önemli rol oynadığını belirtti. İstemsiz idrar kaçırmanın, kadınları sosyal hayattan cinsel yaşama kadar birçok açıdan olumsuz etkilediğini ve bu durumun "Üriner İnkontinans" olarak tanımlandığını aktaran Prof. Dr. Orhan Ünal, kişide sürekli ıslaklık, irritasyon ve koku olması endişesiyle oluşan rahatsızlık hissinin depresyona da yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Ünal, "Altında yatan neden enfeksiyon değilse genital sistemde rahim sarkması olup olmadığına dair muayene yapılır. Aynı zamanda mesane adalesinin kasılmasında bir sorun olup olmadığı araştırılır. Bunun anlaşılması için de urodinami adını verdiğimiz çeşitli tetkikler kullanıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : ıdarar kaçırma depresyon endişe Prof. Dr. Ünal
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