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01 Mart 2021 Pazartesi 11:35:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 11:35:00

Huzursuz Bağırsak Sendromu stresi seviyor

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Nedeni tam olarak bilinmeyen huzursuz bağırsak sendromu şikâyetlerinin, hastaların stresli oldukları dönemlerde daha da arttığı ifade edildi.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Taşkoparan, "Bağırsaklarda veya başka organlarda herhangi bir organik bozukluk yoktur. Yapılan tetkik ve tahlillerde bir anormallik saptanmaz. Kişilik yapısının, kişinin psikolojik durumunun ve stresinin sorunun ortaya çıkmasında önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmalar, huzursuz bağırsak sendromu hastalarının şikâyetlerinin stresli oldukları dönemlerde daha da arttığını göstermektedir. Geçici bir hastalık değildir. Yaşam süresini kısaltmaz" diye konuştu. Huzursuz bağırsak sendromunda beslenmenin önemli olduğunu kaydeden Taşkoparan, "Bazı besinler bağırsak hareketlerinde değişmelere yol açar. Kahve, çay, gazlı içecekler, alkol, baharatlı yiyecekler, süt gibi besinler bu soruna yol açabilir. Bazı insanların sindirim sistemi bazı yiyeceklere karşı hassastır. Doktora başvuran hastalar şikâyetlerinin özellikle bir besini yedikten sonra başladığını belirtebilir. Besinler doğrudan hastalığa neden olmasalar da şikâyetlerin artmasına yol açabilirler" ifadelerini kullandı.

Etiketler : huzursuz bağırsak sendromu stres muharrem taşkoparan
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