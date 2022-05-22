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22 Mayıs 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 08:00:00

Hurma çekirdeği tozu, bağışıklığın dostu

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Meyvesini yiyip çöpe attığımız hurmanın çekirdeğinden elde edilen tozun birçok faydası var.

Meyvesini yiyip çöpe attığımız hurmanın çekirdeğinden elde edilen tozun birçok faydası var. Bağışıklığı güçlendiren toz, hastalıklardan koruyor. Karaciğer ve böbrekleri hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Yapılan bir çalışma, hurma çekirdeği ekstraktının böbrek ve karaciğer toksinlerine karşı koruma sağladığını ortaya koydu. Hurma çekirdeklerini biriktirip iyice yıkadıktan sonra, tam güneş almayan bir yerde kurutun. Nerede yaşadığınıza bağlı olarak kuruması 3 gün kadar sürebilir. Tamamen kuruttuktan sonra, hiçbir katkı maddesi eklemeden kahverengiye dönüşene kadar kavurun ve kahve makinesinde öğütün.

TÜRK KAHVESİ GİBİ PİŞİREBİLİRSİNİZ

- Kahve için bir katkı maddesi olarak hurma çekirdeği tozu kullanılabilir. Sadece kahvenize çok az ekleyebileceğiniz gibi, Türk kahvesi gibi de pişirebilirsiniz.

- Smoothies veya meyve suları içine de katabilirsiniz.

- Kurabiyelere hurma çekirdeği tozu koyabilirsiniz.

- Salatalara ekleyebilirsiniz.

Etiketler : HURMA ÇEKİRDEĞİ TOZU BAĞIŞIKLIĞIN DOSTU Smoothies urma çekirdeği tozu
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