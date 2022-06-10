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10 Haziran 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 08:30:00

HS hastalığının tanısı 10 yılda konuluyor Belirtisi: geçmek bilmeyen sivilce

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Halk arasında az bilinen ve genelde hastaların konuşmaktan çekindiği hidradenitis suppurativa (HS) hastalığına doğru tanı konulması ortalama 10 yıl sürebiliyor.

Halk arasında az bilinen ve genelde hastaların konuşmaktan çekindiği hidradenitis suppurativa (HS) hastalığına doğru tanı konulması ortalama 10 yıl sürebiliyor. HS Farkındalık Haftası kapsamında açıklama yapan Doç. Dr. Pelin Özgen, "Koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, tekrarlayan hassas şişlikleriniz veya akıntılı yaralarınız varsa çekinmeden ve gecikmeden bir dermatoloji uzmanına başvurun" dedi. Basit bir sivilce olarak görülen yaranın aslında HS hastalığının başlangıcı olabildiğine ve HS'nin oluşturduğu lezyonların hastaların yaşamını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Doç. Dr. Fatma Pelin Özgen, "Hastalar çekindikleri veya bazen önemsemedikleri için doktora gitmiyorlar ya da dermatoloji dışındaki branşlara başvurabiliyorlar. Bu nedenle HS tanısı ortalama 10 yıl gecikebiliyor. Diğer branşlardaki doktorların da HS hastalığını tanıyarak erken dönemde bize yönlendirmeleri çok önemli. Ne kadar erken tedaviye başlanabilirse o kadar iyi sonuçlar alınabiliyor" diye konuştu.

Etiketler : HS hastalığının tanısı HS Doç. Dr. Pelin Özgen
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