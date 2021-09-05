Hormon tedavisi kanserin büyümesini yavaşlatıp, durduruyor

Kanserle mücadelede kemoterapi ve radyoterapinin yanı sıra hormon tedavisi olarak bilinen endokrin tedavisi de uygulanabiliyor. Hormonla beslenen tümörlerin büyümesini yavaşlatıp, durdurabilen bu yöntem özellikle meme kanseri hastalarında kullanılıyor. Genellikle diğer kanser tedavileri ile birlikte uygulanan hormon tedavisinin, tümörün boyutunu küçültme ve kanserin geri gelmesini engelleme gibi faydaları bulunuyor. Doç. Dr. Kübra Aydın, "Kanser hastalarında hormon tedavisinin uygulanmasının bazı avantajları bulunmaktadır. Kanserin geri gelmesini engellemek, diğer meme dokusunda kanser gelişme riskini azaltmak, yayılan kanserin büyümesini yavaşlatmak ve durdurmak ile cerrahiden önce tümörün boyutunu küçültmek bu avantajlar arasında yer almaktadır" dedi. Aydın, "Meme kanserinde hem erken evrede hem de metastatik evrede hormon tedavileri kullanılmaktadır. Erken evrede tedavi süresi hastanın risk faktörlerine ve menopoz durumuna göre belirlenirken, metastatik evrede ise hastanın tedaviden fayda görmesine ve ciddi yan etki göstermemesine bakılmaktadır. Hormon tedavisi genellikle cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer kanser tedavileri ile birlikte kullanılabilir" diye konuştu.

