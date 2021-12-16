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16 Aralık 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 09:30:00

Horlama öğrenme güçlüğüne neden olabilir

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Çocuğunuz gün içerisinde yorgun ve uykulu mu? Okulda konsantre olmakta sorun yaşıyor mu? Geceleri yatağını ıslatıyor mu? Bu sorulara cevabınız 'evet' ise şikayetlerin temelinde geniz eti ve bademcikler olabilir.

Çocuğunuz gün içerisinde yorgun ve uykulu mu? Okulda konsantre olmakta sorun yaşıyor mu? Geceleri yatağını ıslatıyor mu? Bu sorulara cevabınız 'evet' ise şikayetlerin temelinde geniz eti ve bademcikler olabilir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Salim Yüce, "Çocukluk çağında ağzı açık uyuma ve horlama şikayetleri ile sıkça karşılaşıyoruz. Bu şikayetlerin ortaya çıkmasındaki en önemli sebep ise özellikle 3 - 7 yaş arasındaki çocuklarda daha sık görülebilen geniz eti ve bademciklerin büyümesidir. Her iki durum ayrı ayrı olabildiği gibi pek çok vakada birlikte de olabilmektedir. Çocuklarda horlama varsa, uyurken rahat nefes alamadıkları ebeveynleri tarafından göz önünde tutulmalı ve sağlık üzerinde önemli sonuçları olabileceği unutulmamalıdır" dedi. Uyku sırasında ağız solunumunun olmasının diş gelişiminden kalp hastalıklarına kadar pek çok önemli sağlık sorununa neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Salim Yüce, sağlık problemlerine ek olarak çocukların okul başarılarının da etkilenebildiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Yüce; "Çocuklarda ağız açık uyuma, çene yapısında ve dişlerin gelişiminde bozulmalara neden olabilmektedir. Ayrıca ağız solunumu olan kişilerde kan oksijen düzeyi normalden yüzde 20 kadar daha düşük olur. Bu durum ise kalpte büyüme gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabilirken, çabuk yorulma, öğrenme-algılama güçlükleri, okul başarısızlıkları, tuvalet alışkanlıkları gibi pek çok alanı da olumsuz etkileyebilir. Ayrıca geniz eti büyümesi olan çocukların bir kısmında orta kulakta sıvı oluşumu da olaya eşlik edebilir. Bu durum ise çocuklarda işitme kaybına neden olabilmektedir. Geniz eti veya bademcik büyümesi, çocuklarda ağız solunumuna neden oluyorsa mutlaka tedavi edilmelidir. Aksi halde tamiri mümkün olmayan bir takım sorunlara neden olabilecektir" açıklamalarında bulundu.

Etiketler : Horlama Prof. Dr. Salim Yüce öğrenme güçlüğü
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