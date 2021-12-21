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HIV virüsü tanıda geç kalınırsa AIDS'e dönüşüyor
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21 Aralık 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 09:30:00

HIV virüsü tanıda geç kalınırsa AIDS'e dönüşüyor

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Kendine özel belirgin bir belirtisi olmayan HIV virüsü, tanı ve tedavisinde geç kalınması durumunda son evrede AIDS'e dönüşüyor.

Kendine özel belirgin bir belirtisi olmayan HIV virüsü, tanı ve tedavisinde geç kalınması durumunda son evrede AIDS'e dönüşüyor. HIV virüsünün 8-15 yıl kadar hiç belirti göstermeyebildiğini belirten uzmanlar, belirtisiz dönemin virüsün vücutta çoğaldığı ve bulaştırıcılığın da maksimum olduğu dönem olması nedeniyle hastalığı tehlikeli hale getirdiğini vurguluyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, virüsün bilinenin aksine sadece cinsel yolla bulaşmadığını ve hastaların ilaçlara ücretsiz ulaşabildikleri için şüphe duyduklarında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını tavsiye etti. Dr. Songül Özer, şunları dile getirdi: "Bu mikroorganizma; solunum, yeme içme ve ağız yoluyla vücuda girmez, girse de hastalık yapmaz. Vücuda girdikten sonra hemen belirti yapmaya başlıyor. 1 hafta 10 gün içerisinde bu hastalığa özgü belirtiler olmadığı için genel bir halsizlik, kırgınlık, yorgunluk, boğaz ağrısı yaşanıyor. Bazen yüksek ateş, nezle, grip hali gibi belirtiler olduğu için hastanın aklına HIV pozitif olduğu veya bu virüsü aldığı gelmiyor. Virüs vücuda girdikten sonra kanda test edilebilir bir düzeye gelmesi gerektiği için ortalama 3 ila 6 aylık bir süre geçmesi gerekiyor. Kişi bu süreç içinde biriyle temas ettiğinde virüsü bulaştırır ama kendi vücudunda da mikroorganizma sayısı az olduğu için bulaştırıcılığın miktarı az olur. Kanda tespit edilebilir düzeye gelmesi aslında virüsün vücutta olgunlaştığı anlamına geliyor. Biz 6 ayı mutlaka görmek isteriz. Kişi 3'ncü ayda negatifse temas ettiği kişinin de kesinlikle HIV pozitif biri olduğuna eminse mutlaka 6. aydaki tespiti de görmek isteriz. 3'ncü ayda negatif çıktığında 6'ncı ayda da negatif çıkacak diye bir kural olmadığını söyleyebiliriz."

Etiketler : HIV virüsü HIV pozitif AIDS
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