HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalık

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Banu Ramazanoğlu, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsünün (HIV) tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklara ve ölüme yol açacağının altını çizdi. HIV virüsünün bağışıklık sistemine zarar verdiğini söyleyen Uzm. Dr. Ramazanoğlu, "HIV; bağışıklık sistemine zarar veren bir virüs olup tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklar ve ölüme neden olur. Kişinin kanında HIV enfeksiyonun saptanması; HIV pozitif olarak tanımlanırken, HIV'e bağlı bağışıklık sisteminin zayıflamasından dolayı çıkan hastalık hali AIDS olarak tanımlanır" dedi.

HIV enfeksiyonun bulaşma yollarına ilişkin de bilgiler veren Uzm. Dr. Ramazanoğlu, "HIV enfeksiyonu; korunmasız her türlü cinsel temas, ortak enjektörle damar içi madde kullanımı, enfekte kan ve kan ürünleri, anneden bebeğe gebelik esnasında, doğum esnasında veya emzirmeyle bulaşır. HIV; sarılma, tokalaşma, kişisel nesnelerin ortak kullanımı, yiyecek veya suyu paylaşma gibi günlük temasla bulaşmaz. Bulaş yollarının çeşitliliği nedeniyle, HIV, tüm yaş gruplarında, her meslekten, her sosyo-kültürel seviyeden kişide görülebilmektedir. Farkında olmak önemli, çünkü bu hastalık hepimizi ilgilendirmektedir" dedi.