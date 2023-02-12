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12 Şubat 2023 Pazar 07:00:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 07:00:00

Hipotermisi olan kişiye doğrudan ısı uygulamayın

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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Tarık Ekber, "Normal vücut ısısı yaklaşık 37 derecededir. Hipotermi, vücut sıcaklığı 35 derecenin altına düştüğünde meydana gelir. Belirti ve semptomları vücut sıcaklığının düşüklüğüne göre değişmektedir. Hipotermisi olan bir kişiye yardım ederken, doğrudan ısı uygulamayın. Kişiyi ısıtmak için sıcak su, ısıtma yastığı veya ısıtma lambası kullanmayın" dedi.

Hipoterminin vücudun ısı üretebileceğinden daha hızlı ısı kaybettiğinde ortaya çıkan ve vücut sıcaklığının tehlikeli derecede düşük olmasına neden olan acil tıbbi bir durum olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Tarık Ekber, "Normal vücut ısısı yaklaşık 37 derecededir. Hipotermi, vücut sıcaklığı 35 derecenin altına düştüğünde meydana gelir. Belirti ve semptomları vücut sıcaklığının düşüklüğüne göre değişmektedir. Hipotermisi olan bir kişiye yardım ederken, doğrudan ısı uygulamayın. Kişiyi ısıtmak için sıcak su, ısıtma yastığı veya ısıtma lambası kullanmayın" dedi.

SARSICI HAREKETLERDEN KAÇINILMALI

Hipotermisi olan bir kişinin genellikle durumunun farkında olmadığını ifade eden Uzm. Dr. Ekber, "Çünkü semptomlar genellikle yavaş yavaş başlar. Ayrıca, hipotermi ile ilişkili karışık düşünme, öz farkındalığı engeller. Karışık düşünme, risk alma davranışına da yol açabilir. Acil yardımın gelmesini beklerken, mümkünse kişiyi nazikçe içeri taşıyın. Sarsıcı hareketlerden kaçının çünkü düzensiz kalp atışlarını tetikleyebilir. Islak giysilerini dikkatlice çıkarın ve yerine sıcak, kuru paltolar veya battaniyeler koyun" şeklinde konuştu.

Etiketler : hipotermi vücut ısısı vücut sıcaklığı

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