Hidrosefali sadece çocuklarda olmaz

Hidrosefali, beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesinden oluştuğunu belirten Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Doğan Değirmenci, "Her yaşta görülebilen, fakat sıklıkla çocuklarda ve yaşlılarda görülen hidrosefalinin en sık nedenleri; beyin kanamaları, beyin tümörleri, kafa travmaları, erken doğuma bağlı kanamalar ve menenjit olarak sıralanabilir" dedi. Değirmenci, "Baş çevresinin yaşıtlarına oranla daha fazla büyümesi, bıngıldakta şişlik genişleme, gerginlik, kafa derisinin incelmesi, kafadaki damarların belirginleşmesi, bulantı kusma, huzursuzluk ve çok tiz ağlama, gözlerin dışarı yuvalarında dışarı çıkması ve bakışların aşağıya kayması, nöbetler bebeğin tepkisiz olması, çift görme, huzursuzluk, yürüme veya konuşmada gerileme, iletişim bozukluğu, duyu-motor fonksiyonlarda kayıp hidrosefalinin en sık belirtileridir. Bu durumlar varsa, mutlaka doktora başvurulmalıdır" diye konuştu.

