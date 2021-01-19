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19 Ocak 2021 Salı 03:55:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 18:30:00

Hiçbir besin virüse karşı tek başına etkili değil

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Diyetisyen Gizem Gençyürek, sosyal medyada son dönemde bazı besinlerin Kovid-19 üzerine mucizevi etkilerinin olduğuna dair bilgi kirliliğinin olduğunu belirtti.

Sosyal medyada son dönemde bazı besinlerin Kovid-19 üzerine mucizevi etkilerinin olduğuna dair bilgi kirliliğinin olduğunu belirten Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Bazı besinlerin insan vücudunda bağışıklık mekanizmasına olumlu katkıları olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır, ancak bu demek değildir ki, tek bir besin virüsü yok etsin, ona düşman olsun” dedi. Dyt. Gençyürek, şu tavsiyelerde bulundu: “Önemli olan kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için bunun alt yapısını oluşturmaya başlaması, tek bir besinden mucize beklemeyip tüm beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi, ancak o zaman vücudumuz virüs ile savaşabilir duruma gelecektir. Hazır paketli, işlenmiş, şekerli ürünler yerine sağlıklı alternatifler tercih etmeliyiz. Örneğin: film izlerken cips/patates kızartması yemek yerine 1 su bardağı kadar patlamış mısır tercih edebiliriz veya asitli içecekler yerine zerdeçallı süt tercih edebiliriz. Ayrıca özellikle vücudumuzda eksikliği tespit edilen vitamin ve minerallerin takviyelerini kullanmakta fayda var.”

Etiketler : Diyetisyen Gizem Gençyürek Kovid19 sağlık
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