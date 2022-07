Hiç aşılanmamış milyonlarca kişi var

Kovid salgınında 6. dalga geldi. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka sayısının günlük 40 kat, hastanelerin iş yükünün ise 3 kat arttığını açıkladı. Aile Hekimleri ve Sağlık çalışanlarının da üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Can Kirişçi, Kovid pandemisinin devam ettiğini belirterek, herkesin aşılarını tamamlaması gerektiğini söyledi. Dr. Can Kirişçi, "Ülkemizde hiç aşı olmamış milyonlarca insan var" dedi. Dr.Can Kirişçi uyarılarını şu sözlerle sürdürdü: "Salgının 6. dalgasındayız. Maske ve mesafe tedbirleri aksatılmış olabilir. Bir otobüste, kapalı bir mekanda maske takan sayısı az olabilir ancak Kovid olan biri ile karşılaşma riskiniz yüksektir. Özellikle sağlık kurumlarında maskenizi takın. Kapalı yerlerde, kalabalık buluşmalarda maske ve fiziksel mesafe kurallarını yeniden hayatınıza katın." Ülkemizde henüz hiç Kovid aşısı olmamış milyonlarca insanın olduğunu dile getiren Dr. Can Kirişçi, "Öncelikle çocuklarımız aşılanamıyor. Ülkemizde henüz 12 yaş altına aşı sağlanamadı ancak 12 yaş ve üzeri çocuklarımızın da önemli bir kısmının aşıları eksik. Başta çocuklarımız olmak üzere aşıları eksik olanların aşılarını olmaları, toplumda virüsün dolaşımını azaltmak ve hastalık riski yüksek olan kişileri korumak için önemli" diye konuştu.