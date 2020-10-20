Heyecanlandıran keşif! Bilim insanları kafatasının içerisinde yeni bir organ buldu

Bilim insanlarının, kafatasında daha önce ne olduğu tanımlanmamış bir organ buldukları bildirildi.



Radyoterapi ve Onkoloji dergisinde yayımlanan makalede, insan vücudundaki dokuları yüksek çözünürlüklü bir makine ile tarayan bilim insanlarının, kafatasında burun boşluğunun boğazla birleştiği bölgeye sıkışmış vaziyette bir çift büyük tükürük bezi bulduğu belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, araştırma ekibinden Hollanda Kanser Enstitüsü Doktoru Matthijs Valstar, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir modern anatomi kitabında kulaklara yakın, çenenin altında ve dilin altında olmak üzere sadece üç ana tür tükürük bezi vardır. Şimdi dördüncüsünün olduğunu düşünüyoruz."

Valstar, radyasyon tedavisinde zarar gören tükürük bezleri için yeni bulunan tükürük bezinin bir "yedek organ" görevi görebileceğini kaydetti.