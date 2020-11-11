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11 Kasım 2020 Çarşamba 13:40:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 15:58:00

Herkesin migren tetikleyicisi farklı

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Günümüzde en sık rastlanılan ağrıların başında yer alan migreni, hormonlardan, gıdalara ve çevresel faktörlere kadar pek çok etken tetikleyebiliyor.

Migren ataklarının çoğunun kendiliğinden başladığını ancak tetikleyici adı verilen bazı uyaranların migren atağı oluşumunda rol oynayabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “İçinde bulunulan koşullara göre çeşitli tetikleyiciler migren atağını başlatabilir. Stres, migrenle güçlü bir bağlantı sergiler. Endişe, gerilim, heyecanlanma, kızgınlık migren atağına yol açabilen nedenlerdendir. Bazen stres sona erip dinmeye başlandığında da migren atağı tetiklenebilir. Çok neşeli ve kahkahalı bir günün sonu ağrıyla bitebilir. Tetikleyici faktörlerden kaçınılması gereklidir. Özellikle tetikleyici olduğu bilinen gıdalardan kaçınmak kolaydır” diye konuştu.

HAFTA SONLARI ÇOK UYUMAYIN

Migrende çevresel faktörlerin de etkili olduğunu ifade eden Tarlacı, “Parlak/Yanıp sönen ışıklar, bilgisayar oyunları, kızgınlık ve çok neşe gibi duygular, öğün atlama, aç kalma, düzensiz yemek yemek, duman/parfüm gibi güçlü kokular, iklim değişiklikleri ve mevsim geçişleri de önemli çevresel faktörler arasında yer almaktadır” dedi. Prof. Dr. Sultan Tarlacı, az uyumanın ve özellikle hafta sonunda çok uyumanın migreni etkilediğini belirterek “Hafta sonu hafta içi ile aynı saatte kalkın” uyarısında bulundu.

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